Amical : Lens gifle le Crystal Palace de Pierre Sage… en 45 minutes seulement

Pierre Sage retrouvait le RC Lens en amical ce mardi à Côme, un mois et demi seulement après avoir quitté le club. Désormais sur le banc de Crystal Palace, le technicien français a essuyé une cinglante défaite. Les Sang et Or se sont imposés en 45 minutes (3-0), soit le format décidé entre les deux équipes.

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Un doublé d’Odsonne Édouard (4e, 20e) et un dernier but de Bulatovic (24e) ont permis aux hommes de Dino Toppmöller de largement s’imposer contre leur ex-coach. C’est leur premier succès dans cette pré-saison, après le nul 2-2 face à Charleroi. Ils rejoueront une mi-temps contre Famalicao plus tard dans la soirée. Pour Sage en revanche, c’est une seconde défaite en trois rencontres.