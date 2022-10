CdM : la Tunisie menacée d'exclusion par la FIFA !

Ce serait un véritable coup de tonnerre qui s'abattrait sur la Tunisie. Depuis plusieurs mois maintenant, l'idée d'une possible exclusion du Mondial des Aigles de Carthage a fait surface. La raison ? Des ingérences politiques et un conflit ouvert entre le ministère des Sports et la présidence de la Fédération Tunisienne. Une situation qui ne s'améliore pas avec le temps et qui a fait réagir la FIFA qui pourrait sanctionner la sélection en la privant de Mondial pour ingérence du gouvernement.

«Il a été porté à notre attention que les autorités étatiques sembleraient vouloir s’immiscer dans les affaires de la FTF, notamment en envisageant la dissolution du Bureau fédéral de la FTF. À cet égard, nous souhaiterions vous rappeler que les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers», a notamment lancé la FIFA dans une lettre adressée à la fédération tunisienne et relayée par la radio locale Mosaïque FM. Pour rappel, pour des raisons similaires, la FIFA avait décidé d'exclure le Kenya et le Zimbabwe de toutes les compétitions internationales. Dans le groupe de la France, la Tunisie risque très gros et va donc devoir rapidement trouver une solution... À suivre.