Vitinha annonce la couleur avec le PSG

Avec Hugo Ekitike, il est pour le moment la recrue phare de ce mercato parisien. Vitinha n'a pas encore une solide réputation internationale derrière lui mais il compte bien remédier à cette situation. Transféré de Porto contre 40 M€ cet été, le milieu de terrain portugais a profité des deux premiers matchs amicaux pour commencer à prendre ses marques.

Titulaire avec Paredes contre QRM, puis associé à Gueye face à Kawasaki Frontale, il pourrait à nouveau débuter ce samedi pour le 3e amical face à Urawa Reds (coup d'envoi à 12h heure française). «Je connais les attentes ici. À mon niveau, je peux juste promettre de faire le maximum, de tout donner pour arriver à chaque match en étant capable d’aider de l’équipe autant que je peux », prévient-il dans L'Equipe.

Vitinha a de grosses ambitions

Déjà à l'aise avec le français, le joueur de 22 ans semble être au club depuis plusieurs saisons déjà. Sa qualité technique et sa capacité à organiser le jeu devraient également rendre de fier service à Chritophe Galtier, le nouvel entraîneur parisien. «J’essaie de faire ce qu’il me demande lors des entraînements. Je suis prêt à faire ce qu’il veut» assure Vitinha, qui affiche ses hautes ambitions.

Son destin international lui tient particulièrement à cœur. «Individuellement, je souhaite jouer le plus possible et aider l’équipe à atteindre ses objectifs, c’est-à-dire gagner. Avec la sélection, j’espère faire partie du groupe pour le Coupe du Monde au Qatar, ainsi que pour la Ligue des Nations.» C'est désormais à lui de jouer et de briller sous ses nouvelles couleurs.