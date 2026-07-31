Manchester City tente un coup de poker à 75 M€ avec Rodri

Après des semaines d’incertitudes, le dossier Rodri a bien avancé ces derniers jours. Florentino Pérez, qui a longtemps été contre sa signature, a revu sa position et accepté de se lancer sur ce transfert. Mais pas à n’importe quel prix. Plusieurs médias espagnols ont révélé que le boss de la Casa Blanca compte mettre environ 50 M€ sur l’international espagnol. D’autres évoquent un montant maximum de 60 M€. Une somme que le club madrilène juge importante et cohérente pour un footballeur de 30 ans en fin de contrat dans à peine un an, en juin 2027.

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Mais cet investissement en vaut la peine pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui ont besoin d’un renfort de son calibre dans l’entrejeu. José Mourinho apprécie son profil et compte lui faire une place de choix. Hier, cette opération a de nouveau avancé puisqu’une réunion a eu lieu entre les dirigeants merengues et l’entourage de Rodri. Une première offre verbale à destination des Skyblues a même été formulée de la part du Real Madrid. En effet, la Cadena SER a parlé d’une proposition de 50 M€, avec d’éventuels bonus.

City veut plus d’argent pour Rodri

La publication espagnole a même ajouté que les Madrilènes étaient plutôt confiants, estimant que l’aspect financier ne devrait pas poser de problème avec Manchester City. Un club avec lequel les relations sont bonnes. Ce vendredi, de nouveaux éléments ont été dévoilés dans ce dossier. AS a ainsi révélé que le Real Madrid a mis de côté le transfert de Rodri. Le club veut d’abord finaliser l’opération Yan Diomandé tout en dégraissant avant de foncer sur Rodri, qui peut être rassuré. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu le veulent absolument.

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Mais ils vont devoir convaincre les Mancuniens. Contrairement à ce qu’ils imaginaient, une offre de 50 M€ ne sera pas suffisante pour déloger le Ballon d’Or 2024 de Manchester City. Sky Germany révèle que les Cityzens souhaitent à présent obtenir 75 M€ pour le capitaine de la Roja. Un énorme coup de poker de la part des Anglais, qui ne sont pas contre garder leur joueur et qui veulent le vendre au meilleur prix en cas de départ. Ils ne comptent pas faire de cadeau, d’autant qu’ils doivent trouver son remplaçant si ce deal va au bout. Un successeur qui devrait être Ayyoub Bouaddi que le LOSC veut vendre pour environ 100 M€. Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, qui va devoir se montrer convaincant pour s’entendre avec Manchester City et trouver le juste prix. Pour les Mancuniens, il est désormais fixé à 75 M€.