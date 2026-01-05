OM : la sortie forte de Florian Thauvin sur Dimitri Payet

Invité sur le plateau de Ligue 1+, la star du RC Lens et ancien joueur de l’OM est revenue sans détour sur sa relation avec Dimitri Payet, souvent présentée comme conflictuelle par le grand public. Une prise de parole apaisée, presque définitive, qui tranche avec les polémiques passées et remet en perspective une association marquante de l’ère marseillaise.

« Dimitri, je pense que les médias en ont fait beaucoup plus que ce qu’il se passait réellement. On a eu quelques désaccords, quelques conflits, mais ça n’a jamais été très grave ni méchant. On n’a jamais dépassé la limite. C’est un joueur extraordinaire, très performant. J’ai beaucoup appris à ses côtés et, très honnêtement, je n’ai aucune rancœur envers lui. Ça a été un vrai plaisir de jouer avec lui et j’ai pu bénéficier de son talent à l’OM. Si j’ai marqué autant de buts à Marseille, c’est aussi grâce à lui. Il faut être honnête et sincère : Dimitri Payet est un très grand joueur. » Des mots forts, synonymes d’apaisement, qui devraient autant toucher l’ancien meneur olympien que les supporters marseillais.