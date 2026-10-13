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Ligue des Champions

Liverpool : Andoni Iraola vole au secours de Wirtz et Barcola

Par Maxime Barbaud
1 min.
Les joueurs de Liverpool @Maxppp
LASK Liverpool

Après la lourde défaite de Liverpool à Anfield contre Manchester City dimanche, on cherche des responsables. Florian Wirtz est le coupable tout désigné, lui qui est encore passé à côté de son sujet. Plus d’un an après son arrivée pour 137 M€ en provenance du Bayer Leverkusen, l’Allemand n’y arrive toujours pas. Il est régulièrement la cible des critiques par la presse anglaise et les observateurs. Andoni Iraola l’a soutenu en conférence de presse, avant d’affronter LASK en Ligue des Champions. «Il n’a pas livré sa meilleure performance, mais il a fait de bons matchs. Tout le monde commence maintenant à chercher des réponses, entame le coach espagnol. Il fera de bons et des moins bons matchs. Je vais analyser ça de manière plus globale : comment il nous aide à bien jouer et à obtenir des résultats. Peu importe que ce soit celui-ci ou celui-là qui marque, c’est avant tout une affaire collective», assure-t-il, glissant également un mot à propos de Bradley Barcola, lui aussi auteur d’un début de saison balbutiant depuis son transfert.

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«Leurs responsabilités sont les mêmes. L’autre jour, si Koumas a marqué le but, c’était une passe décisive pour Bradley Barcola. Mais sa performance est exactement la même. On dit qu’il a très bien joué. Parfois, il faut se concentrer sur ça et pas seulement sur les statistiques. J’étais content de tous les autres aspects de la performance de Bradley. Il a eu de bonnes occasions, mais nous ne les avons pas concrétisées. Lui et Flo (Wirtz) sont des joueurs en qui j’ai confiance.» Le Français aura sans doute une nouvelle opportunité demain en C1, lui qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en 6 matchs toutes compétitions confondues avec les Reds depuis sa signature pour 140 M€ en août dernier.

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