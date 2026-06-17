CdM 2026, Portugal : la réaction de Cristiano Ronaldo après le nul face à la RDC

Le Portugal n’a pas vraiment convaincu pour son premier match de la Coupe du Monde. Face à une équipe de la République Démocratique du Congo plus solide et agressive que prévu, la Seleção a eu du mal à s’imposer. Sa star, Cristiano Ronaldo, n’a pas été à son meilleur niveau, ce qui a pesé sur le collectif. Ce début compliqué soulève quelques interrogations pour la suite du tournoi.

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Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2026

Après la rencontre, Cristiano Ronaldo, qui est déjà sous le feu des critiques, est sorti du silence via une publication sur ses réseaux sociaux. «Ce n’était pas le départ que nous voulions, mais cela est loin d’être terminé. Tête levée et focus sur le prochain match», a-t-il ainsi lancé.