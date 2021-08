Yunis Abdelhamid : « quand Messi a débuté, j’étais étudiant et je le regardais à la télé »

La quatrième journée de Ligue 1 se poursuit ce week-end après la victoire de l'OL face à Nantes. Ce dimanche, à 20h45, le Stade de Reims accueillera ainsi le Paris Saint-Germain. L'occasion sûrement pour Lionel Messi d'effectuer sa première apparition sous les couleurs parisiennes. Interrogé pour Le Parisien, Yunis Abdelhamid (33 ans), le patron de la défense rémoise est revenu sur cette rencontre. Et si le défenseur central marocain s'attend à un match compliqué face à l'armada offensive du PSG, il se dit également fier de croiser le fer avec la Pulga, sextuple Ballon d'Or.

La suite après cette publicité

«C’est une grande fierté pour moi et pour mon entourage, compte tenu de mon parcours. Quand Messi a débuté, j’étais étudiant et je le regardais à la télé. Me retrouver sur le terrain face à lui, ça sera comme quand je me suis retrouvé face à Neymar ou Cavani. Mais sur le terrain, je vais donner mon maximum et faire en sorte qu’on ne voie pas trop Messi. Même si ça va être difficile (rires). (...) On a envie de se frotter aux meilleurs et on a cette chance dimanche. C’est davantage mon entourage qui ne souhaite pas que je me retrouve sur YouTube (ndlr : il refuse de prononcer le nom de Jérôme Boateng, le défenseur du Bayern, complètement dépassé par un dribble de Messi au Camp Nou en mai 2015 et beaucoup moqué sur les réseaux sociaux). Moi, je n’ai qu’une envie, c’est d’être sur le terrain. Tout est possible… Le Stade de Reims a déjà prouvé qu’il était possible d’arrêter Neymar et Mbappé. On les a battus deux fois. Maintenant, un nouveau monstre a été ajouté à leur effectif, mais nous devons nous persuader qu’on peut les battre. À nous de jouer !»