Brighton : Tariq Lamptey courtisé par Arsenal

Tariq Lamptey est l’une des révélations de la Premier League cette saison. Rapide, explosif, le jeune latéral droit anglais (20 ans) impressionne à Brighton dans cet exercice. Ses performances avec les Seagulls ne sont pas passées inaperçues et les prétendants sont déjà venus aux renseignements. Selon Fabrizio Romano, Arsenal serait le club le plus intéressé et aurait fait de lui sa priorité en cas de départ d’Hector Bellerin cet été.

Mais problème, selon l’Express, même si le joueur a été transféré à Brighton cet été pour plus de 3 millions d’euros, les Blues auraient inclus une clause dans le contrat leurs permettant de toucher un pourcentage sur une possible future vente de Lamptey. Les pensionnaires du Falmer Stadium vont donc vouloir faire grimper le prix au maximum pour toucher le plus d’argent possible car l’ombre de Chelsea plane sur ce deal.