Manchester United : Ralf Rangnick a déjà sa première cible pour le mercato

Le suspense a pris fin le 29 novembre dernier. En attendant de trouver son futur entraîneur principal, Manchester United a choisi Ralf Rangnick pour le rôle d’intérimaire censé permettre aux Red Devils de terminer cette saison 2021/2022 du mieux possible. À peine arrivé, l’Allemand avait confié que son premier objectif allait être de redonner confiance à l’effectif mancunien.

« L'équipe est plein de talents et présente un excellent équilibre entre jeunesse et expérience. Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront consacrés à aider ces joueurs, à réaliser leur potentiel, à la fois individuellement et, surtout, en tant qu'équipe. » Mais visiblement, Rangnick ne dirait pas non à des renforts cet hiver.

Un profil que Rangnick connaît bien

C’est en tout cas ce qu’annonce le Times. Le média anglais affirme que l’ex-coach du RB Leipzig aimerait aller se servir dans son ancienne équipe. Manchester United lui aurait fait savoir que des fonds seraient mis à sa disposition en janvier et Rangnick aurait déjà identifié sa première cible : Amadou Haidara (23 ans).

Le Malien connaît bien le nouvel homme fort d’Old Trafford puisque c’est l’Allemand qui l’a fait recruter à Leipzig en 2019, du temps om il avait pris le rôle de directeur sportif. Sous contrat jusqu’en 2025, le milieu de terrain défensif, qui a un temps été dans le viseur de Monaco, disposerait d’une clause libératoire de 38 M€. Affaire à suivre.