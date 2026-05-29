Ligue 1 : le héros Elye Wahi a sauvé l’OGC Nice !

Attendu comme le grand renfort offensif de l’hiver, Elye Wahi a répondu présent au moment où l’OGC Nice en avait le plus besoin. Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort sous la forme d’un prêt, l’attaquant de 23 ans a été l’un des grands artisans du maintien azuréen en Ligue 1. Avec un premier but marqué contre Strasbourg pour son premier match contre Strasbourg, un doublé contre les Alsaciens (2-0, en Coupe de France), puis son penalty égalisateur contre l’OM, le buteur des Aiglons en était à 7 réalisations en 15 apparitions avec les Aiglons.

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Et c’est lors du barrage retour face à l’AS Saint-Étienne qu’il a définitivement marqué les esprits. Dans une rencontre à très haute tension, où tout un club jouait sa survie dans l’Élite, l’ex-buteur de Montpellier a pris ses responsabilités. Auteur d’un doublé décisif en fin de match, l’international ivoirien a porté les Aiglons vers une victoire synonyme de maintien. Impliqué sur le but de Boudache, sa première réalisation a permis à Nice de reprendre confiance, avant qu’il ne fasse définitivement basculer la rencontre d’un ballon piqué libérateur (4-1).

L’avenir d’Elye Wahi reste loin de Nice

Au coup de sifflet final, l’émotion était immense. Conscient de l’importance de son apport dans cette fin de saison, l’ancien joueur de Montpellier n’a pu retenir ses larmes dans une Allianz Riviera à huis clos. «Tout le monde nous voyait déjà en Ligue 2. Aujourd’hui, on a montré qu’on était une grande équipe et qu’une très bonne équipe comme celle-là peut se maintenir en Ligue 1. Le match aller, il ne faut plus en parler, aujourd’hui, il faut regarder ce qu’on a fait aujourd’hui. Faire un résultat, 4-1, à la maison, sans supporters, c’est extraordinaire».

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«En tout cas, je suis très fier de moi et de toute l’équipe. J’espère que l’année prochaine, ils continueront comme ça, c’est l’un des seuls clubs qui m’a donné ma chance. Je remercie tout le monde. J’ai aidé l’équipe comme j’ai pu et j’en suis très reconnaissant», a indiqué Wahi. «C’est notre Monsieur Plus depuis son arrivée. On avait un deal pour l’aider à revenir et c’est chose faite. Il nous a aidé d’une façon extraordinaire, on avait des difficultés lors de sa blessure», a ajouté Claude Puel, qui a confirmé que l’Ivoirien ne devrait pas rester à Nice à l’issue de son prêt, mais sera bien présent avec la Côte d’Ivoire pour disputer la Coupe du Monde 2026. Mission accomplie pour Elye Wahi.