Sassuolo : Gianluca Scamacca n'ira pas au PSG !

Ces derniers temps, les retours de la presse concernant le mercato du Paris Saint-Germain étaient focalisés sur la lenteur des négociations concernant trois dossiers : Gianluca Scamacca (Sassuolo), Milan Skriniar (Inter) et Renato Sanches (Lille). Et visiblement, Paris est en train de voir toutes ses pistes s’envoler une par une.

À Milan, la signature de Bremer à la Juventus a chamboulé les plans des Nerazzurri. Désormais, l’Inter ne descendra pas en dessous des 70 M€ pour le Slovaque et veut même le prolonger. Dans le Nord de la France, Renato Sanches est lassé d’attendre l’offre revue à la hausse du PSG et a fixé un ultimatum de 48 heures aux Rouge et Bleu. Et aujourd’hui, c’est au tour de Scamacca (23 ans) de s’éloigner de la porte d’Auteuil.

Le PSG doublé par West Ham

Annoncé depuis plusieurs semaines dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, Gianluca Scamacca ne devrait pas rejoindre le club de la capitale française. Alors que le média espagnol Relevo et son journaliste italien Matteo Moretto annonçaient dernièrement que l'opération était à l'arrêt, de nouvelles informations confirment la fin de ce dossier pour les dirigeants parisiens.

Peu enclin à proposer plus de 30 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant italien, le PSG va, en effet, se faire doubler par West Ham, déterminé à enrôler le natif de Rome. Selon Matteo Moretto, Scamacca devrait, sauf retournement de dernière minute, rejoindre les Hammers. La signature de son nouveau contrat est imminente et l'opération pourrait se conclure aux alentours des 40 millions d'euros, bonus compris. Un premier coup dur pour le PSG sur ce mercato estival.