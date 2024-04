Benfica - OM : Gasset entretient le suspens pour Mbemba

Indisponible depuis sa sortie sur blessure face au Paris Saint-Germain, Chancel Mbemba manque terriblement à la défense phocéenne. Présent avec le groupe de l’OM à Lisbonne, en vue du quart de finale aller face à Benfica, le Congolais sera-t-il de la partie ? Interrogé à ce sujet, Jean-Louis Gasset a indiqué qu’il espérait pouvoir compter sur lui.

«Chancel Mbemba est venu avec nous, Murillo aussi. Ils vont faire le dernier entrainement et on prendra une décision pour faire la meilleure équipe possible. Confiant pour Mbemba ? J’espère, j’espère. Quand les joueurs font des essais la veille du match, c’est du 50/50», a-t-il confié en conférence de presse.