Manchester City boucle une nouvelle opération surprise à 40 M€

Manchester City réalise un été particulièrement ambitieux sur le marché des transferts et ne semble toujours pas décidé à lever le pied. Le club anglais a déjà profondément renouvelé son effectif avec plusieurs investissements importants, à commencer par Elliot Anderson, recruté pour 135 millions d’euros depuis Nottingham Forest. Les Cityzens ont également misé sur la jeunesse avec Mathys Detourbet, arrivé de Troyes pour 25 millions d’euros, ainsi que Jeremy Monga, recruté à Leicester pour 11,7 millions d’euros. À cela s’ajoutent les arrivées de Gerónimo Rulli et Pierce Charles pour renforcer le secteur des gardiens. Au total, Manchester City a déjà consacré près de 180 millions d’euros à son mercato, avec une moyenne d’âge de 22,2 ans pour ses recrues. Une politique qui illustre la volonté du club de préparer l’avenir tout en conservant une équipe capable de répondre immédiatement aux exigences du très haut niveau.

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Et ce recrutement XXL est encore loin d’être terminé. Après plusieurs semaines de discussions, Manchester City City s’apprête notamment à accueillir Ayyoub Bouaddi, le jeune milieu de terrain du LOSC, dans le cadre d’une opération appelée à devenir l’une des autres grosses transactions de cet été. Le club mancunien continue donc de multiplier les paris sur des joueurs à très fort potentiel, avec l’ambition de construire progressivement la prochaine génération de son effectif. Malgré les sommes déjà dépensées, la direction sportive reste attentive aux opportunités susceptibles de se présenter sur le marché. La preuve avec ce nouveau dossier venu du Brésil, qui devrait encore faire grimper la facture du mercato mancunien. Manchester City a ainsi avancé de manière décisive pour un jeune talent de Palmeiras et aurait trouvé les conditions nécessaires pour boucler son arrivée.

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Accord avec Palmeiras

Selon les informations d’ESPN Brasil, Palmeiras a accepté de vendre Allan à Manchester City pour un montant total de 40 millions d’euros. L’opération prévoit 37,5 millions d’euros fixes auxquels pourront s’ajouter 2,5 millions d’euros de bonus liés à différents objectifs. Une somme conséquente pour un joueur de 22 ans, mais qui témoigne de la confiance accordée par les Cityzens au profil du Brésilien. Allan était devenu un élément majeur de Palmeiras sous les ordres d’Abel Ferreira et quitte le club après deux saisons au sein de l’équipe première. Son dernier match a d’ailleurs déjà eu lieu dimanche face à Vasco, lors d’une victoire (4-1) au cours de laquelle il était titulaire. Son départ apparaît donc désormais comme une réalité imminente alors que les derniers détails de son transfert vers l’Angleterre doivent être finalisés.

Allan laisse derrière lui une expérience déjà importante malgré son jeune âge, avec 96 rencontres officielles disputées sous le maillot de Palmeiras, neuf buts inscrits et douze passes décisives. Sa polyvalence et sa capacité à évoluer dans les couloirs ont particulièrement séduit Manchester City, qui le considère comme une solution idéale pour compenser le départ annoncé de Savinho, actuellement en discussions avec Tottenham. L’arrivée du Brésilien s’inscrit parfaitement dans la stratégie actuelle des Cityzens, qui cherchent à associer des joueurs capables d’apporter immédiatement des solutions à un effectif renouvelé et des jeunes talents susceptibles de prendre une place majeure dans les prochaines années. Naples, Newcastle et Aston Villa avaient également suivi Allan ces derniers mois, mais leurs approches n’avaient pas abouti. Manchester City, partenaire historique de Palmeiras, a finalement accéléré au moment décisif et s’apprête à s’offrir une nouvelle pépite brésilienne pour 40 millions d’euros.