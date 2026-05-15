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Real Madrid : Florentino Pérez fait taire les supporters

Par Tom Courel
1 min.
Florentino Pérez @Maxppp

Le Santiago Bernabéu a fini par faire entendre sa voix… ou presque. Hier soir, lors de la victoire du Real Madrid contre le Real Oviedo (2-0), les supporters madrilènes ont affiché leur mécontentement envers l’ensemble du club. Les joueurs, le staff ainsi que la direction étaient concernés par des propos et des gestes déplacés. Par ailleurs, des banderoles visant directement Florentino Pérez ont brièvement été déployées dans les tribunes avant d’être rapidement retirées par la sécurité du stade.

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Après une saison décevante, sans trophée majeur, une partie des fans estiment qu’un changement radical est devenu nécessaire. Si les joueurs n’ont pas échappé aux critiques et aux sifflets, comme Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni et surtout Kylian Mbappé, c’est aussi parce que l’investissement des cadres semblait très faible face au dernier du championnat. Des comportements qui laissent de nombreuses interrogations pour la fin de saison, et même lors du prochain exercice.

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