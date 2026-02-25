Prestianni aurait fait un post X très provocateur sur le Real Madrid avant de l’effacer

L’UEFA n’a rien voulu savoir. Suspendu provisoirement pour le barrage retour face au Real Madrid, le temps que l’instance dirigeante enquête sur ses supposées insultes racistes envers Vinicius Junior, Gianluca Prestianni ne jouera pas ce soir, mais il est bien présent avec Benfica à Madrid. Et selon AS et Marca, l’Argentin a signé une dernière provocation avant le coup d’envoi de la rencontre.

Les deux médias madrilènes ont relayé un post polémique publié sur ce qui serait le compte X du joueur. Un post faisant référence à une faute flagrante, mais non sanctionnée, de Federico Valverde au match aller. «Mettre un coup sans ballon, c’est possible, on le voit, et aucune sanction. Sanctionner sans preuves (en référence à ses supposées insultes racistes, ndlr), c’est possible, on le voit. Ils ne font même plus semblant avec le Real. C’est honteux.» Un post qui a depuis été effacé.