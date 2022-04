Antonio Conte met déjà la pression à Erik ten Hag

À peine intronisé manager de Manchester United, Erik ten Hag, qui ne découvrira les joies de la Premier League que la saison prochaine, a déjà été évoqué par ses homologues en conférence de presse. Antonio Conte, le coach des Spurs, n'a d'ailleurs pas hésité à mettre la pression au Hollandais, lui rappelant que son nouveau club n'était pas sur une bonne dynamique : «c'est sûr, nous parlons d'un grand club, d'un club important. Mais, n'oubliez pas que la saison dernière, United a terminé deuxième du championnat. Cette saison, United a amélioré son effectif avec [Raphael] Varane, [Jadon] Sancho et Cristiano Ronaldo. C'est étrange, non ? Parce que la saison dernière ils ont terminé deuxième et cette saison ils ont amélioré l'équipe et ils sont moins bons que la saison dernière.»

Le technicien transalpin, qui évolue pour la seconde fois en Angleterre après un premier passage réussi à Chelsea, estime que le niveau de la Premier League ne permet pas de se reposer sur ses lauriers : «cela signifie que ce n'est pas si facile en Angleterre. C'est pour cette raison que je vous ai dit pendant la saison que vous devez faire attention à beaucoup d'équipes, parce qu'en Angleterre, c'est tellement difficile que vous ne pouvez pas dormir. C'est sûr qu'ici pour le manager, c'est un gros travail, pour tous les managers parce que la compétition est très élevée.» Il a conclu en annonçant la couleur à son futur adversaire : «bien sûr, quand vous êtes à Manchester United, c'est un club de haut niveau et la pression est énorme. Il est certain que vous devez vous battre pour gagner des trophées et des titres. Ce n'est pas facile parce que d'autres équipes de haut niveau ont la même idée.» Alors, qui des deux managers terminera devant l'autre au classement la saison prochaine ?