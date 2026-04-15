Arsenal : la joie de Declan Rice

Arsenal n’aura certainement pas convaincu ses détracteurs avec sa nouvelle prestation, en quart de finale retour de Ligue des Champions contre le Sporting. A domicile, les Gunners ont accouché d’un triste 0-0, sans idées, et la victoire à l’extérieur à l’aller a donc suffi à valider la qualification. De quoi rendre fou de joie Declan Rice, le milieu de terrain.

La suite après cette publicité

« Je suis ravi. Je suis vraiment très heureux. Nous voulons maintenant faire mieux que la saison dernière et atteindre la finale », a-t-il déclaré sur TNT Sports. L’année passée, c’est le PSG qui avait éliminé les Gunners en demi. Rice a aussi répondu à une question sur la pauvreté de la rencontre effectuée contre le Sporting. « Frustrant ? Non… nous venons d’accéder à une nouvelle demi-finale. Peu importe ce que pensent les gens. »