Brighton : le nouveau bijou de Diego Gomez contre Brentford

Sensation du début de saison, Brighton continue d’impressionner. Les Seagulls affrontent Brentford ce dimanche et ont déjà pris l’avantage en ce début de match. Alors qu’on disputait la 15e minute de jeu, Diego Gómez a trouvé la faille.

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Le milieu de terrain paraguayen de 23 ans qui évolue sur l’aile droite s’est offert un bien joli but sur un enchaînement devant la surface des Bees. Il compte deux buts et deux passes décisives en 10 matchs.