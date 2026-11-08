Premier League
Brighton : le nouveau bijou de Diego Gomez contre Brentford
1 min.
@Maxppp
Sensation du début de saison, Brighton continue d’impressionner. Les Seagulls affrontent Brentford ce dimanche et ont déjà pris l’avantage en ce début de match. Alors qu’on disputait la 15e minute de jeu, Diego Gómez a trouvé la faille.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 15:25
🚨 ALERTE LUCARNE !Voir sur X
Quelle merveille de Diego Gomez face à Brentford, maintenant dans le multiplex sur CANAL+ Foot 🖥️
#PremierLeague
Quelle merveille de Diego Gomez face à Brentford, maintenant dans le multiplex sur CANAL+ Foot 🖥️
#PremierLeague
Le milieu de terrain paraguayen de 23 ans qui évolue sur l’aile droite s’est offert un bien joli but sur un enchaînement devant la surface des Bees. Il compte deux buts et deux passes décisives en 10 matchs.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
« Il est conscient d’avoir perdu sa place de titulaire au Real Madrid » : déclassement confirmé pour Vinícius Jr !
Les plus lus
« Il est conscient d’avoir perdu sa place de titulaire au Real Madrid » : déclassement confirmé pour Vinícius Jr !
Explorer