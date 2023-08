Équipe de France : quelle liste pour Didier Deschamps ?

C’est le grand retour de l’équipe de France. Alors que le mercato entre dans ses derniers instants, Didier Deschamps s’apprête à donner sa liste (ce jeudi à 14h) pour les deux matchs de rentrée : face à l’Irlande le 7 septembre au Parc des Princes (20h45) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, et en amical à Dortmund face à l’Allemagne le 12 septembre (20h45). Le sélectionneur devrait appeler 23 éléments en fonction des états de forme et des disponibilités de chacun. Voilà à quoi pourrait ressembler cette liste.

Dans les buts, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. De retour en forme avec son club, Mike Maignan s’attend à être titulaire avec dans le rôle de doublure Alphonse Areola et Brice Samba, ce dernier ayant même été promu capitaine du RC Lens. Il est sans doute encore un peu tôt pour faire appel à Lucas Chevalier, désormais titulaire avec les Espoirs. En défense en revanche il y aura des changements par rapport à la dernière convocation de juin dernier. Et pour cause, il y a des blessés.

Lucas Hernandez de nouveau appelé ?

On pense évidemment à Wesley Fofana, de nouveau mis sur la touche pour une longue durée avec Chelsea et à son coéquipier Benoît Badiashile, pas encore de retour. Axel Disasi devrait logiquement en profiter, tout comme les deux titulaires depuis la retraite de Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Blessé lors de la fin de saison dernière, William Saliba est préssenti pour faire son retour, tout comme Lucas Hernandez, dont les débuts avec le PSG sont très prometteurs, lui qui sort de 6 mois de blessure après sa rupture du ligament croisé du genou à la Coupe du Monde.

Reste à savoir si le sélectionneur fera appel au néo-Parisien dans un rôle de latéral gauche ou de défenseur central… Sur les côtés de la défense justement, Théo Hernandez sera convoqué. Aura-t-il son frère en doublure ? Ferland Mendy est d’ores et déjà forfait, laissant la place à un Lucas Digne ou un Adrien Truffert. À moins qu’Eduardo Camavinga ne soit invité comme latéral gauche comme ce fut le cas au Mondial et en mars. À droite, il ne devrait pas y avoir de surprise. Jules Koundé et Benjamin Pavard, qui vient de quitter le Bayern pour l’Inter, sont attendus.

Quid de Pogba et Kanté ?

Dans l’entrejeu, il n’y aurait pas de grand changement. Tous les joueurs appelés en juin dernier sont disponibles. Seul Adrien Rabiot, appelé puis forfait, avait cédé sa place à Boubacar Kamara, eux-mêmes préféré à Khéphren Thuram, convoqué pour la première fois en mars dernier. Aucun pépin n’est pour le moment à signaler, on devrait donc avoir Rabiot, Camavinga, si celui-ci est appelé au milieu de terrain, Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann. Warren Zaïre-Emery se contenterait sans doute des Espoirs de Thierry Henry. Reste tout de même à savoir ce que va faire Deschamps avec les cas Paul Pogba et N’Golo Kanté.

Le premier revient à peine sur les terrains après quasiment un an sans jouer. Il sera sans doute un peu tôt. Et le retour à la compétition de l’ancien de Chelsea se passe très bien. C’est désormais au sélectionneur d’estimer la valeur du championnat saoudien. Enfin devant, les surprises ne devraient pas être légion. Coman, Giroud, Mbappé, Marcus Thuram et Ousmane Dembélé sont tous aptes. Des convoqués de juin, seul Nkunku manque à l’appel, blessé. Sans doute une aubaine pour Moussa Diaby, déjà deux fois buteurs avec son Aston Villa, son nouveau club.