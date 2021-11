FC Barcelone : Dani Alves devrait débuter l'entraînement ce samedi

Après l'officialisation de son retour au FC Barcelone vendredi dernier, le latéral droit brésilien, Dani Alves, ne devrait pas tarder à débuter son premier entraînement, sous les ordres du nouvel entraîneur et ancien coéquipier Xavi Hernandez, avec qui il a évolué pendant sept saisons entre 2008 et 2015. En effet, Mundo Deportivo nous informe que le champion olympique avec la Seleçao sera présent à la séance de samedi soir pour sa préparation, sachant qu'il ne pourra pas retrouver la compétition avant janvier.

La suite après cette publicité

En effet, le Barça attend de recevoir l'approbation de la Ligue espagnole concernant sa signature de son contrat (courant jusqu'à la fin de cette saison plus un an en option) pour qu'elle puisse respecter les règles du fair-play financier établies par l'instance. Le joueur le plus titré de l'histoire du football (46 trophées, dont 23 avec le FCB) va d'ailleurs être présenté mercredi prochain, à partir de 14h.