EdF : Florian Thauvin n’en voudra pas à Didier Deschamps

Revenu en équipe de France en octobre 2025, à 32 ans, Florian Thauvin n’était pas de la partie lors de la dernière trêve internationale aux États-Unis. Ça n’empêche pas le milieu offensif du RC Lens d’espérer être du voyage à la Coupe du Monde 2026. Mais si le sélectionneur choisit de ne pas l’amener de l’autre côté de l’Atlantique, le champion du monde 2018 ne lui en voudra pas.

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«Je lui pardonnerai, comme je lui ai pardonné les fois où j’étais en sélection et même pas sur le banc. Moi ou un autre, l’équipe de France ne nous appartient pas, elle appartient aux Français. On a un coach qui fait des choix pour le meilleur, que le joueur soit content ou pas, on s’en fout. Même si j’espère de tout coeur faire partie de l’aventure, un autre rêve pour moi, quoi qu’il arrive je souhaite le meilleur à la France et à Didier. Ce sera sa dernière compétition, j’espère qu’il la remportera, et je suis intimement convaincu que c’est la meilleure personne pour qu’on la gagne une nouvelle fois», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe.