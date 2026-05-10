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L’Inter Milan a fait son choix pour le successeur de Sommer

Par Allan Brevi
1 min.
Yann Sommer @Maxppp

L’Inter Milan préparerait un changement important dans sa hiérarchie des gardiens pour la saison prochaine. Auteur de plusieurs prestations convaincantes ces derniers mois, notamment lors de la demi-finale de Coupe d’Italie face à Côme, Josep Martínez aurait pris une longueur d’avance pour devenir le futur numéro un des Nerazzurri. En effet, le portier espagnol aurait convaincu aussi bien sur le terrain qu’en interne. Selon le Corriere dello Sport, le club lombard souhaiterait désormais lui faire confiance sur le long terme plutôt que d’investir massivement sur un nouveau gardien cet été.

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Ce choix aurait également une dimension économique importante pour l’Inter. Les dirigeants milanais préféreraient conserver une marge financière afin de tenter une offensive sur Nico Paz, considéré comme l’une des grandes priorités du mercato estival en Italie. Le talent argentin, surveillé de près par le Real Madrid, représenterait un dossier complexe. Dans le même temps, Yann Sommer pourrait quitter Milan libre à l’issue de la saison. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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