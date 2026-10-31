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Cristiano Ronaldo et Michel Platini absents des votes pour le Trophée Kopa

Par Josué Cassé
1 min.
Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr. @Maxppp

Nouvelle absence remarquée lors du vote pour le Trophée Kopa ! Cristiano Ronaldo n’a, une nouvelle fois, pas participé à l’élection de cette récompense qui distingue le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans. Pourtant, les anciens lauréats du Ballon d’Or font habituellement partie des personnalités appelées à voter pour désigner le vainqueur.

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Le Portugais n’est toutefois pas le seul à avoir manqué à l’appel : Michel Platini n’a pas non plus pris part au scrutin. Une absence qui interpelle, d’autant plus que ces deux grandes figures du football mondial sont traditionnellement associées à ce type de vote. Les raisons de leur non-participation n’ont, pour l’heure, pas été précisées.

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