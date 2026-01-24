Barça : pourquoi Mbacke va imiter Dro

Après Dro Fernandez, une autre pépite du FC Barcelone prend la porte. D’après les informations de Sport il y a quelques jours, Mamadou Mbacke (23 ans) a déjà décidé de quitter le club blaugrana, n’ayant pas était appelé par son coach samedi dernier contre Andratx. Le Sénégalais, qui termine son contrat le 30 juin prochain en Catalogne, allait partir librement, sans laisser un euro à la direction espagnole. De cette façon, le club récupèrerait une partie de l’investissement qu’il a réalisé à l’été 2024 (environ deux millions d’euros). Cette transaction a évidemment posé un problème, mais une raison précise a convaincu le joueur de quitter les Culés pour de bon.

La proposition de contrat du club de Saint Louis, club de MLS, lui a fait de l’effet. Son objectif clair et prioritaire est donc de rejoindre les États-Unis. L’ancien joueur de Los Angeles FC connaît déjà ce continent, et souhaite intégrer par la suite l’équipe nationale du Sénégal afin d’être à la Coupe du Monde l’été prochain. Il est conscient qu’il ne pourra pas y parvenir au Barça Atlètic. Cette option semble la plus logique dans son choix de carrière, malgré le statut du défenseur central de 23 ans qui aurait pu faire du bien à la troupe de Hansi Fkick.