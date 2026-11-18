Didier Deschamps se fait discret depuis qu’il a rendu son tablier de sélectionneur de l’équipe de France après la dernière Coupe du Monde. Il prend son temps et étudie les différents projets avant de reprendre un poste. D’après nos informations, il avait été contacté par Manchester United pour prendre la suite de Michael Carrick. C’est finalement Mauricio Pochettino qui a été choisi. Cela n’empêche pas le sélectionneur champion du monde 2018 d’avoir des activités.

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D’après RMC, le grand public devrait le voir à l’écran lors de la mi-temps du match de rugby entre la France et l’Argentine dans un spot publicitaire de Burger King. DD occuperait un rôle d’entraîneur et prendrait les commandes dans une cuisine de l’enseigne de fast-food pour motiver ses joueurs. La promotion de la malbouffe peut surprendre lui qui est connu pour la rigueur de son hygiène de vie.