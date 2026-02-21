Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue 1

PSG : le groupe pour la réception de Metz, sans Ousmane Dembélé

Par Samuel Zemour
1 min.
Désiré Doué, avec le PSG @Maxppp
PSG Metz
betclic
1 1.11 N 9.50 2 18.0 Bonus 100€

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz ce samedi à 21h05, dans une rencontre importante pour la course au titre en Ligue 1. Face à une formation messine qui n’arrive plus du tout à gagner depuis le 9 novembre dernier en Ligue 1, les Parisiens voudront retrouver le succès après la défaite à Rennes et éviter toute mauvaise surprise afin de rester proche du RC Lens, toujours leader du classement.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
Le groupe Rouge et Bleu pour affronter Metz ! 📋🔴🔵

#PSGFCM I #Ligue1
Voir sur X

Mais pour l’occasion, Luis Enrique sera privé d’Ousmane Dembélé, blessé au mollet gauche, tout comme Fabien Ruiz, Quentin Ndjantou et Senny Mayulu, toujours en convalescence. Pour le reste, l’ensemble de l’effectif sera présent, à l’instar de Dro Fernandez, pour cette rencontre face à la lanterne rouge du championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Metz

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Metz Logo Metz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier