PSG : le groupe pour la réception de Metz, sans Ousmane Dembélé

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz ce samedi à 21h05, dans une rencontre importante pour la course au titre en Ligue 1. Face à une formation messine qui n’arrive plus du tout à gagner depuis le 9 novembre dernier en Ligue 1, les Parisiens voudront retrouver le succès après la défaite à Rennes et éviter toute mauvaise surprise afin de rester proche du RC Lens, toujours leader du classement.

Mais pour l’occasion, Luis Enrique sera privé d’Ousmane Dembélé, blessé au mollet gauche, tout comme Fabien Ruiz, Quentin Ndjantou et Senny Mayulu, toujours en convalescence. Pour le reste, l’ensemble de l’effectif sera présent, à l’instar de Dro Fernandez, pour cette rencontre face à la lanterne rouge du championnat.