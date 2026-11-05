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Ligue des Champions

L’échange moqueur entre Laure Boulleau et Bertrand Latour sur Lens en direct sur Canal+

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Laure Boulleau @Maxppp
Lens 1-9 Côme
winamax
1 3.55 N 3.80 2 1.76 1er pari remboursé

Comme si le score ne suffisait pas, les supporters lensois ont pu profiter en bonus d’un échange moqueur entre deux consultants de Canal+ lors de la reprise d’antenne au coup de sifflet final. Comme reporté sur les réseaux sociaux, Laure Boulleau et Bertrand Latour, accompagnés également de Walid Regragui, ont échangé sur la lourde défaite lensoise, se pensant hors antenne, face à Côme (1-9).

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Cpt Nico
Ne se sachant pas en direct L. boulleau et B. latour nous font "une balbir" sur le plateau du canal champions club.
- LB : "on aura bien rigolé quand même"
- BL content de son pari sportif : "j'ai mis 9 et 10 (buts)". Heureux d'avoir gagné 500 balles sur les malheureux lensois.
Voir sur X

On peut ainsi entendre Bertrand Latour se vanter d’avoir misé, avec pertinence donc, sur 9 ou 10 buts dans le match, ce qui lui aura rapporté entre 500 et 550 euros. Ce qui fait dire à Laure Boulleau : « on aura bien rigolé quand même », entre dépit de la triste soirée vécue par le RC Lens et légère moquerie. Rien de très grave, mais probablement pas un moment agréable à écouter pour les supporters lensois.

Pub. le - MAJ le
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