L’échange moqueur entre Laure Boulleau et Bertrand Latour sur Lens en direct sur Canal+

Comme si le score ne suffisait pas, les supporters lensois ont pu profiter en bonus d’un échange moqueur entre deux consultants de Canal+ lors de la reprise d’antenne au coup de sifflet final. Comme reporté sur les réseaux sociaux, Laure Boulleau et Bertrand Latour, accompagnés également de Walid Regragui, ont échangé sur la lourde défaite lensoise, se pensant hors antenne, face à Côme (1-9).

La suite après cette publicité

On peut ainsi entendre Bertrand Latour se vanter d’avoir misé, avec pertinence donc, sur 9 ou 10 buts dans le match, ce qui lui aura rapporté entre 500 et 550 euros. Ce qui fait dire à Laure Boulleau : « on aura bien rigolé quand même », entre dépit de la triste soirée vécue par le RC Lens et légère moquerie. Rien de très grave, mais probablement pas un moment agréable à écouter pour les supporters lensois.