La vente de l'OL enfin bouclée ?

La suite après cette publicité

Un feuilleton (enfin) terminé ? La réunion d'urgence de ce vendredi pourrait bien avoir porté ses fruits dans le rachat de l'OL par Eagle Football, piloté par John Textor. Le dossier n'a cessé de traîner mais l'ultime délai offert à ce dernier aurait été le bon. C'est ce que rapporte le quotidien L'Équipe ce matin. Un communiqué d'OL Groupe serait attendu ce samedi.

Une source proche du dossier a affirmé que « la signature de tous les documents se déroulait avant-hier (jeudi) et hier (vendredi) et les flux financiers ont débuté. Le closing officiel prendra plus de temps, du fait de conversions monétaires et de flux différents vers toutes les banques et les vendeurs. »