La statistique catastrophique de Roberto De Zerbi avec Tottenham

Ce mardi, la saison de Tottenham a encore atteint un nouveau stade décevant. Dix-septièmes de Premier League avec deux points en quatre matches, les Spurs ont également concédé une défaite synonyme d’élimination en League Cup face à Liverpool (3-1). Un nouveau revers pour Roberto De Zerbi qui atteint une statistique catastrophique de plus.

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Roberto De Zerbi n'a remporté que 31% de ses rencontres officielles sur le banc avec Tottenham (4/13), soit le plus faible ratio de victoires parmi les entraineurs à 10 matchs minimum avec les Spurs depuis Osvaldo Ardiles en 1994 (31% aussi). #LIVTOT — Stats Foot (@Statsdufoot) September 15, 2026

Le coach italien n’a remporté que 4 matches sur 13 depuis son arrivée en fin de saison dernière. Avec seulement 31% de victoires avec le club londonien, il égale le triste bilan d’Osvaldo Ardiles. En 1994, il avait également eu que 31% de victoires avec les Spurs.