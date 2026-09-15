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La statistique catastrophique de Roberto De Zerbi avec Tottenham

Par Aurélien Macedo
1 min.
RDZ @Maxppp

Ce mardi, la saison de Tottenham a encore atteint un nouveau stade décevant. Dix-septièmes de Premier League avec deux points en quatre matches, les Spurs ont également concédé une défaite synonyme d’élimination en League Cup face à Liverpool (3-1). Un nouveau revers pour Roberto De Zerbi qui atteint une statistique catastrophique de plus.

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Le coach italien n’a remporté que 4 matches sur 13 depuis son arrivée en fin de saison dernière. Avec seulement 31% de victoires avec le club londonien, il égale le triste bilan d’Osvaldo Ardiles. En 1994, il avait également eu que 31% de victoires avec les Spurs.

Pub. le - MAJ le
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