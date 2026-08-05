Real Madrid : le cas Eduardo Camavinga continue de crisper tout le monde

La situation d’Eduardo Camavinga continue de devenir de plus en plus préoccupante au Real Madrid. Alors qu’il espérait vivre un été différent, le milieu de terrain français a traversé une période particulièrement difficile. Son rêve de disputer la Coupe du Monde 2026 s’est envolé après une saison compliquée sous le maillot madrilène, marquée par des blessures, des performances irrégulières et une perte progressive de confiance. Malgré son statut acquis depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais, le Français n’a jamais véritablement retrouvé son influence habituelle dans l’entrejeu. Pire encore, son absence de la liste de Didier Deschamps a été vécue comme un véritable coup de massue pour un joueur qui semblait pourtant installé dans les plans des Bleus depuis plusieurs années. Pendant que l’équipe de France poursuivait son parcours dans la compétition, Camavinga a dû suivre le tournoi à distance, avec forcément un goût amer et la sensation d’avoir manqué un rendez-vous majeur de sa carrière.

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Cette situation a rapidement alimenté les inquiétudes autour de son avenir dans la capitale espagnole. La presse madrilène a évoqué la possibilité d’un départ cet été, alors que la direction du Real Madrid aurait envisagé de récupérer une importante somme d’argent grâce à la vente de son milieu de terrain. Sous contrat jusqu’en 2029, Eduardo Camavinga ne correspondrait plus aux attentes du nouveau projet sportif porté par José Mourinho, arrivé sur le banc merengue avec des exigences très élevées. Le Special One veut rapidement identifier les joueurs capables d’incarner son équipe et le Français sait qu’il joue une partie décisive de son avenir durant cette préparation estivale. Pourtant, Camavinga refuse de baisser les bras et malgré les intérêts venus de plusieurs grands clubs européens, notamment en provenance de Premier League, le joueur a repoussé les approches et veut encore convaincre Madrid qu’il peut redevenir un élément majeur. Après une période de repos et une préparation individuelle poussée, il est revenu avec l’objectif clair de gagner la confiance de son nouvel entraîneur.

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Une préparation loin d’être fameuse

Mais pour le moment, les signaux envoyés sur le terrain ne rassurent pas. Titulaire lors du troisième match amical de pré-saison face à la Fiorentina, Eduardo Camavinga a encore affiché des difficultés qui commencent à faire parler. Le Français a pourtant participé au premier but madrilène avec une passe décisive, mais cette action positive n’a pas suffi à masquer une prestation jugée inquiétante. Manque de rythme, approximations techniques, hésitations dans ses prises de décision et quelques pertes de balle inhabituelles ont donné l’impression d’un joueur encore loin de son meilleur niveau. Une séquence en particulier, avec un contrôle manqué largement relayé sur les réseaux sociaux, a renforcé les critiques autour de son état de forme actuel. Après plusieurs apparitions déjà mitigées contre Alcorcón et Leganés, cette nouvelle sortie n’a pas permis au Français de marquer des points décisifs auprès de Mourinho. Il disposait d’une occasion idéale avec l’absence de nombreux cadres, mais le milieu de 23 ans n’a pas réussi à saisir cette opportunité.

La situation pourrait rapidement devenir encore plus compliquée avec le retour progressif des mondialistes et des concurrents directs dans l’effectif madrilène. La préparation estivale avait offert un contexte favorable à Camavinga, mais la concurrence va monter d’un cran dans les prochains jours. Les joueurs ayant participé à la Coupe du Monde 2026 vont retrouver progressivement le groupe, avec notamment des profils capables d’occuper les mêmes zones du terrain. L’arrivée de Bernardo Silva ajoute une nouvelle menace pour le Français, puisque le Portugais peut évoluer dans un rôle plus axial au sein du milieu de terrain. Le retour attendu d’Aurélien Tchouaméni devrait également renforcer la concurrence dans l’entrejeu, tandis que le dossier Rodri pourrait encore changer totalement la hiérarchie si le Real Madrid parvient à attirer le joueur de Manchester City. Pour Camavinga, le temps presse donc, et les prochains matchs amicaux seront essentiels pour inverser la tendance et rappeler pourquoi le Real Madrid avait misé sur lui. Mais avec le retour des cadres, les choix de Mourinho seront scrutés et le Français devra rapidement retrouver son meilleur visage pour éviter que les doutes ne deviennent une véritable crise.