Naples : le gouvernement nigérian s’empare de l’affaire Osimhen

C’est l’affaire qui secoue le Napoli depuis plusieurs jours. Alors que l’escouade de Rudi Garcia souffle le chaud et le froid sur le pré, une publication postée sur les réseaux sociaux du club a provoqué un tollé. A l’issue du match nul contre Bologne durant lequel l’ancien du LOSC a raté un penalty (0-0), deux vidéos, dont une à la limite du racisme (Osimhen y est décrit comme une noix de coco), ont ainsi été publiées puis rapidement retirées sur TikTok. Et alors que le joueur a, logiquement, mal pris ce geste venant de sa propre organisation, ce dernier a décidé de retirer presque la totalité de ses publications sous les couleurs des Partenopei sur Instagram.

Visiblement, cette affaire a même franchi les frontières de la Campanie car le gouvernement nigérian a réagi à l’affaire. Ainsi, John Owan Enoh, ministre des Sports du Nigeria, s’est exprimé dans un communiqué paru ce vendredi : «Mon bureau s’efforce d’entrer en contact avec Osimhen personnellement et de comprendre quels sont les problèmes, afin d’établir les faits. Je suis également en contact avec le ministre des Affaires étrangères et l’ambassadeur du Nigeria auprès de la République italienne. Nous utilisons les voies diplomatiques pour explorer la question avec l’Italie. Nous sommes déterminés à faire en sorte que nos sportifs reçoivent le respect qu’ils méritent et qu’ils ne soient pas exposés à l’injustice, à la discrimination et aux moqueries injustes qui pourraient nuire à leur carrière.»