Lens : le caviar de Matthieu Udol pour Ruben Aguilar face au Havre

Matthieu Udol est intenable cette saison. Recruté cet été en provenance du FC Metz, l’arrière gauche brille depuis son arrivée dans l’Artois. Dans un rôle de piston gauche qui lui sied à merveille, le joueur de 29 ans régale défensivement mais s’illustre aussi offensivement. Auteur de cinq passes décisives, il a remis le couvert ce vendredi.

En ouverture de la 20e journée de Ligue 1 face au Havre, Udol a offert un sixième caviar cette saison. Sur la gauche, l’ancien Messin a distillé un merveilleux centre pour Ruben Aguilar qui a offert le score juste avant la pause. Une sixième passe décisive cette saison pour Udol qui n’en finit plus de régaler Bollaert.