PSG, Ousmane Dembélé : « je serai là, le 30, à Budapest »

Dans un entretien accordé sur M6 ce dimanche soir, Ousmane Dembélé est revenu sur sa progression sous le maillot du PSG. Au cours de cet échange, le Ballon d’Or en titre a également rassuré, lui qui était sorti sur blessure contre le Paris FC.

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«Ca va, ça va beaucoup mieux que dimanche, j’ai eu une petite alerte mais il n’y a rien d’inquiétant m’a dit le docteur, j’ai eu une petite tension au mollet et je ne voulais pas prendre de risque. Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas», a indiqué le Parisien. De quoi rassurer les amoureux du club de la capitale alors que le PSG s’apprête à défier Arsenal pour tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions dans son histoire.