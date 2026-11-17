FFF : Philippe Diallo a déjà choisi son successeur
Philippe Diallo a déjà anticipé les conséquences de sa campagne pour la présidence de la FIFA sur son rôle à la tête de la Fédération française de football. En conférence de presse, le président de la FFF a annoncé qu’il allait déléguer une partie de ses dossiers à ses collaborateurs afin de pouvoir mener de front ses deux missions, et ce sera à Jean-François Vilotte d’assurer l’intérim. Une organisation rendue nécessaire par une campagne mondiale qui devrait lui demander un investissement important dans les prochains mois.
« Une campagne mondiale implique beaucoup. J’ai confié à mes collaborateurs un certain nombre de dossiers. Nous avons un directeur général (Jean-François Vilotte, NDLR) qui est en capacité de coordonner ces travaux. Je prendrais, quand il le sera nécessaire, les décisions finales », a-t-il expliqué. Diallo entend donc s’appuyer sur le directeur général de la FFF et ses équipes pour assurer le suivi des affaires courantes, tout en conservant la main sur les décisions finales.
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