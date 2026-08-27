Marquinhos récompensé par l’UEFA

Le tirage au sort de la Ligue des Champions est l’occasion de rassembler la plupart des dirigeants des clubs européens. Nasser Al-Khelaïfi est par exemple présent dans cette salle à Monaco pour représenter le PSG mais aussi Marquinhos. Absent, le capitaine brésilien a reçu un trophée honorifique de la part de l’UEFA pour son fair-play.

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«Merci pour ce titre, ça me fait plaisir. C’est très important dans la vie et dans le foot d’être fair-play. Je vais continuer cette année, et je suis honoré par ce trophée» a déclaré le lauréat dans une vidéo enregistrée. L’UEFA a tenu à saluer le geste de réconfort de Marquinhos envers Gabriel lors de la dernière finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal.