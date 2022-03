Le plan de bataille de Luis Campos pour le Celta

«Je suis ambitieux, je suis libre. (...) Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, mais, avec mon ambition et ma capacité de travail, c’est le bon moment pour un gros projet, avec de grands noms, pour gagner des titres plus régulièrement. J’ai pris énormément de plaisir à Monaco et à Lille, mais peut-être que c’est le moment de repartir dans un autre style de club. Je réfléchis, j’attends la meilleure situation pour moi». Il y a un peu plus d'un an, Luis Campos évoquait en ces termes ses envies alors qu'il venait de refermer le chapitre Lille de sa carrière.

La suite après cette publicité

On le sait depuis quelques jours désormais, alors qu'une place pourrait se libérer prochainement à la direction sportive du Paris SG, c'est le Celta de Vigo que l'intéressé va désormais accompagner. Un retour en Liga, après son expérience au Real Madrid. Mais à quoi doit-on s'attendre ? Le quotidien local La Voz de Galicia a tenté de percer le mystère. On apprend tout d'abord qu'il exercera les fonctions de conseiller sportif externe et n'endossera pas à proprement parler la casquette de directeur sportif. Il a déjà commencé son audit, ayant été aperçu ce samedi dans les tribunes pour le match à domicile de la réserve.

Il est déjà au travail

Selon la publication espagnole, le Lusitanien a ainsi déjà épluché les matches de l'équipe première, de la réserve et du Juvenil A, histoire de mesurer le vivier à disposition sur le plan local et de ne pas boucher, à court terme, la possible éclosion d'un talent maison en allant chercher un joueur ailleurs au même poste. Une fois ce travail de repérage et prospective terminé, le célèbre dénicheur de talents mettra en place un ou deux de ses hommes de confiance en Galice (il ne sera pas détaché sur place personnellement) et commencera à produire des rapports au sujet de cibles potentielles sur le marché.

Un modèle qui l'a rendu célèbre à Monaco et au LOSC notamment. Le Celta espère que sa légende se perpétuera. Ravi de ce fonctionnement, le club, actuellement 10e de Liga, espère pouvoir bénéficier du réseau du Portugais et de son expertise, tout en gardant totalement la main sur la prise de décisions. Les Ibères imaginent un mercato orienté vers la France, terrain de chasse privilégié de Campos ces dernières années, et espèrent que son caractère sera compatible avec celui de l'exigeant technicien argentin Eduardo Coudet, aux idées souvent très précises en termes de recrutement. On attend de voir les premiers résultats cet été.