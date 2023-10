Ligue 1 : bientôt la fin du maillot arc-en-ciel

Cela fait désormais 3 saisons que les joueurs de Ligue 1 portent des maillots arc-en-ciel lors de la fameuse journée contre l’homophobie, au mois de mai. Une manière pour la LFP de soutenir la cause et de lutter contre toutes formes de discriminations. Mais depuis cette mise en place, les polémiques se multiplient avec notamment le refus de certains joueurs d’arborer ces couleurs. RMC Sport annonce d’ailleurs que la LFP est en pleine réflexion pour mettre fin à ces maillots spéciaux. Mais ce n’est pas la fin des actions non plus.

La suite après cette publicité

Toujours selon le média sportif français, la LFP songerait à trouver une autre manière de mettre en avant le combat contre l’homophobie. De nombreux représentants d’associations pensent que la fédération reste "très en avance" à ce sujet, loin devant la FFF. Mais ces derniers sont également en accord avec la fin du maillot arc-en-ciel. Si pour l’instant, rien n’a fuité quant à la prochaine campagne de sensibilisation, les joueurs ne devraient donc plus porter cette tunique spéciale qui avait poussé "une très petite minorité", selon Arnaud Rouger (directeur général de la LFP), à refuser de jouer. C’était le cas de Mostafa Mohamed l’an dernier, seul joueur à avoir été sanctionné par son club, le FC Nantes.