Nantes-OM : les compositions officielles

Quatrième, l'Olympique de Marseille n'a plus perdu en championnat depuis un déplacement à Lille, le 3 octobre, mais les Phocéens avancent au ralenti. Sur trois victoires et trois nuls, les Olympiens interrogent surtout sur leur capacité à produire du jeu. Les promesses du début de saison semblent loin. En face, le FC Nantes est lui rentré dans le rang, après un départ convaincant. Les Canaris (12e) restent sur 4 matches sans victoire (2D, 2N).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre de la 16e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré est privé de Fabio, suspendu. Il aligne un 4-3-3. Lafont est protégé par Merlin, Pallois, Castelletto et Appiah. Au milieu, on retrouve Cyprien, Girotto et Moutoussamy, alors que devant c'est le trio Blas-Kolo Muani-Simon qui est titularisé. En face, Jorge Sampaoli sort un 3-3-3-1 avec Lopez dans le but. Saliba, Alvaro Gonzalez et Luan Peres sont les trois centraux. Rongier accompagne Kamara et Guendouzi, avec devant eux le trio Harit, Gerson et De la Fuente. Payet évolue en position de faux numéro 9.

Les compositions officielles :

Nantes : Lafont - Merlin, Pallois, Castelletto, Appiah - Cyprien, Girotto, Moutoussamy - Blas, Kolo Muani, Simon

Marseille : Pau Lopez - Saliba, Alvaro Gonzalez, Luan Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi - Harit, Gerson, De la Fuente - Payet

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur une victoire 1-0 de l’Olympique de Marseille et tentez de remporter 1 088 € (cote à 6,80). Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)