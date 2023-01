Serie A : l’Inter revient sur la Juventus après sa victoire face à l’Hellas Vérone

Suite de la 18ème journée de Serie A ce samedi avec la dernière confrontation du jour entre l’Inter Milan et l’Hellas Vérone au stade Giuseppe-Meazza. Après la défaite spectaculaire de la Juventus face au leader napolitain (5-1) et le match nul du voisin de l’AC Milan contre Lecce (2-2), les Nerazzurri avaient une belle occasion de revenir embêter deux concurrents directs pour les places européennes en fin de saison. L’Inter faisait la différence dès le début de la rencontre dans cette partie. Sur un ballon que la défense de l’Hellas ne parvenait pas à dégager de sa surface, Lautaro Martinez héritait du ballon plein axe et trompait Lorenzo Montipo pour ouvrir le score (3e, 1-0).

La suite après cette publicité

L’Argentin était d’ailleurs à la finition d’une belle action collective dix minutes plus tard mais il trouvait cette fois-ci le gardien adverse sur sa route (15e). Henrikh Mkhitaryan passait lui aussi à quelques centimètres de faire le break avec une frappe qui échouait à côté du poteau du portier de l’Hellas (41e). Au retour des vestiaires, Lautaro Martinez doublait la mise après un duel remporté face à Pawel Dawidowicz, mais l’arbitre de la rencontre signalait finalement une faute en faveur du défenseur (63e). Au classement, grâce à cette victoire, l’Inter revient au niveau de la Juventus, à égalité de points avec les Bianconeri, et à un point du dauphin et rival milanais. La lutte s’annonce épique entre les trois équipes.

À lire

Serie A : l’AC Milan arrache le point du match nul face à Lecce mais laisse filer Naples en tête