OL : les contours du futur staff de Carlos Vicens se dessinent

Carlos Vicens se rapproche sérieusement de l’Olympique Lyonnais. Grand favori pour succéder à Paulo Fonseca, l’entraîneur espagnol de 43 ans pourrait être intronisé dès le début de la semaine prochaine, à l’issue de négociations qui se poursuivent entre son représentant, Jorge Mendes, et le directeur sportif lyonnais Matthieu Louis-Jean. Selon les informations de L’Équipe, les discussions portent désormais sur les derniers détails de son contrat, qui devrait courir jusqu’en juin 2029, mais aussi sur la composition de son futur staff technique.

La suite après cette publicité

C’est justement sur ce dernier point que plusieurs éléments commencent à se préciser. Passé par Braga, où il disposait d’un encadrement composé de sept personnes, Vicens pourrait cette fois débarquer à Lyon avec quatre adjoints. Un staff plus restreint que celui dont il bénéficiait au Portugal, mais dont la composition reste à finaliser. De son côté, Jorge Maciel, actuellement chargé de l’intérim, devrait intégrer la future équipe technique en qualité d’adjoint. Si les négociations aboutissent comme prévu durant le week-end, Vicens pourrait arriver lundi matin et être présenté au groupe lyonnais au début de la trêve internationale.