La grosse bourde du Real Madrid lors de l’hommage à Diogo Jota et son frère

Moment de gêne pour le Real Madrid lors de son assemblée générale annuelle. Alors que le club merengue diffusait une vidéo en hommage aux personnalités du monde du football décédées en 2025, et notamment à Diogo Jota et son frère, André Silva, une erreur s’est glissée dans le montage. L’image affichée n’était pas celle d’André Silva, le frère disparu de Diogo Jota, mais celle… du joueur d’Elche, André Da Silva. Une confusion immédiatement relevée et corrigée dans la foulée par le club.

«Le Real Madrid CF présente ses excuses à Elche CF et à son joueur André da Silva pour avoir inclus par erreur son image dans l’hommage vidéo du club, à la place de celle d’André Silva, frère du joueur de Liverpool Diogo Jota. Nous regrettons cet incident», a indiqué le club pour rapidement éteindre la polémique.