Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

La grosse bourde du Real Madrid lors de l’hommage à Diogo Jota et son frère

Par Samuel Zemour
1 min.
Le président du Real Madrid Florentino Perez @Maxppp

Moment de gêne pour le Real Madrid lors de son assemblée générale annuelle. Alors que le club merengue diffusait une vidéo en hommage aux personnalités du monde du football décédées en 2025, et notamment à Diogo Jota et son frère, André Silva, une erreur s’est glissée dans le montage. L’image affichée n’était pas celle d’André Silva, le frère disparu de Diogo Jota, mais celle… du joueur d’Elche, André Da Silva. Une confusion immédiatement relevée et corrigée dans la foulée par le club.

La suite après cette publicité

«Le Real Madrid CF présente ses excuses à Elche CF et à son joueur André da Silva pour avoir inclus par erreur son image dans l’hommage vidéo du club, à la place de celle d’André Silva, frère du joueur de Liverpool Diogo Jota. Nous regrettons cet incident», a indiqué le club pour rapidement éteindre la polémique.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Diogo Jota

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Diogo Jota Diogo Jota
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier