Real Madrid : José Mourinho n’avait pas demandé à recruter Yan Diomandé…

Cet été, le Real Madrid a doublé tout le monde, à la surprise générale, dans le dossier Yan Diomandé. Alors que l’ailier international ivoirien de 19 ans était courtisé par Liverpool et le Paris Saint-Germain, la Casa Blanca a profité de la réticence de ces deux clubs à répondre aux exigences financières du RB Leipzig pour rafler la mise en échange de 140 M€ (bonus inclus). Après une petite saison en Bundesliga (13 buts, 10 passes décisives en 36 matches), l’ailier supersonique est donc devenu la recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid.

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Sauf que ce transfert XXL n’était pas vraiment dans les tuyaux madrilènes. À son arrivée, José Mourinho s’est surtout attaché à renforcer sa défense et son milieu de terrain avec les recrutements d’Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella et Bernardo Silva. L’entraîneur portugais est d’ailleurs revenu sur le déroulé du mercato merengue dans la deuxième partie de son interview accordée à la célèbre émission espagnole El Chiringuito. L’occasion pour lui d’expliquer qu’il n’avait réclamé aucune recrue spécifique comme Diomandé.

«Dumfries et Konaté ne possèdent pas le profil qui fait rêver les gens»…

« Non, je n’ai rien demandé à personne. Je suis arrivé sans rien demander à personne, en analysant bien l’effectif et en sachant clairement ce que j’aimerais voir se produire. J’ai voulu arriver en sachant beaucoup de choses, mais en faisant comme si je ne savais rien. Je savais ce que je voulais, mais je voulais savoir ce qu’en pensait le club. Et j’ai constaté une très grande convergence de vues entre nos idées respectives. Regardez les premiers joueurs que nous avons recrutés : Dumfries et Konaté, avec tout le respect que je dois à ces deux grands joueurs, ils ne possèdent pas le profil qui fait rêver les gens et qui fait exploser les réseaux sociaux, mais nous en avions besoin », a-t-il confié, avant de poursuivre.

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« Nous avons toujours suivi cette ligne de conduite : sans rien demander, les choses se sont mises en place naturellement. Dans ce contexte, (Diomandé), un ailier rapide, agressif et capable de jouer sur les deux ailes, ce n’est pas très facile, c’est difficile. De plus, c’est un jeune joueur en pleine progression, qui a encore de nombreuses années devant lui au Real Madrid, lorsque cette opportunité s’est présentée. Je ne veux pas analyser si c’est 120, 80, 40 ou 20 millions d’euros. J’analyse le profil du joueur, ce qu’il peut apporter à mon équipe, et en ce sens, j’ai dit : « Oui, je le veux ». Que ce soit 120 ou 80 M€… ça ne me regarde plus. » Et Florentino Pérez n’a pas hésité à signer le plus gros chèque de sa vie de président du Real Madrid.