La nouvelle idée farfelue de l’Argentine pour la Finalissima

Décidément, la Finalissima pose beaucoup de problèmes. Remise en place pour la première fois en 2022, la rencontre entre le vainqueur de l’Euro et celui de la Copa America avait permis à l’Argentine de Lionel Messi de prendre le meilleur sur l’Italie de Jorginho. Quatre ans plus tard, la Finalissima est de retour. Cette fois, l’Argentine va défier l’Espagne dans un choc qui s’annonce grandiose à quelques mois de la Coupe du monde où les deux nations figureront assurément parmi les favoris.

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Mais voilà, initialement prévue au Qatar, cette affiche n’aura pas lieu dans le Golfe en raison des conflits dans la région. Dès lors, il fallait trouver un nouveau stade pour accueillir ce match de gala. Et alors que le Santiago-Bernabeu de Madrid semblait bien parti pour être le théâtre de ce match, la Fédération argentine a refusé cette proposition, préférant la voir se jouer à Lisbonne ou Londres. Selon Sport, l’AFA a proposé de jouer la Finalissima sur deux matches. La première aurait lieu à Madrid, la seconde au Monumental de Buenos Aires. Une drôle de proposition qui n’a que très peu de chances d’aboutir selon le média espagnol.