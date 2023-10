EdF, Real Madrid : Eduardo Camavinga en a marre de son utilisation

Présent en conférence de presse ce dimanche, avant la rencontre entre la France et l’Ecosse mardi soir, le milieu Eduardo Camavinga est revenu sur son utilisation, parfois employée par Ancelotti, au poste de la latéral au Real Madrid : «Je pense que tout le monde est au courant, ce n’est un secret pour personne, je n’apprécie pas ce poste. J’ai eu une discussion avec lui (Carlo Ancelotti, ndlr), mais le plus important c’est l’équipe. Comme je suis un joueur d’équipe j’y vais, même si ça ne fait pas plaisir. Mais je veux tout donner pour le club, on n’a pas toujours ce qu’on veut, il faut savoir faire la part des choses», a d’abord expliqué le jeune milieu français.

La suite après cette publicité

Avant de poursuivre sur son statut chez les Bleus et son envie de grimper la lourde concurrence dans l’axe française : «A ce niveau là, je vois que j’ai quand même certains bons matches, mais il y a quand même certains joueurs qui sont titulaires dans cette équipe. Je pense que je montre au coach que je mérite un peu plus de temps de jeu à chaque fois que j’entre sur le terrain. Le coach fait ses choix, il faut les respecter, et moi de mon côté, il faut que je bosse pour montrer au coach que je mérite d’avoir un peu plus de temps de jeu, tout simplement», a ensuite détaillé l’ancien Rennais.