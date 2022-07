Anel Ahmedhodžić file en Championship !

Ceux qui ne l'ont pas découvert lors d'une partie de Football Manager ont pu découvrir son talent lors de la deuxième partie de saison à Bordeaux. Anel Ahmedhodžić, jeune défenseur central de 22 ans, avait débarqué à la surprise générale en Gironde cet hiver en prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien. Mais après la relégation du club, et malgré le souhait de la direction et de David Guion de le conserver, l'international bosnien n'est évidemment pas resté à Bordeaux.

Il vient tout juste de s'engager avec Sheffield United, club de Championship. «Bienvenue, Anel. Les Blades ont payé des frais substantiels non divulgués pour recruter l'international bosniaque, signant son contrat au camp d'entraînement du club, ce mardi après-midi au Portugal», peut-on lire sur le site du club. Après Malmö et Bordeaux, Anel Ahmedhodžić va donc découvrir un nouveau club.

