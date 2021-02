PSG : Jérome Rothen pas tendre avec Neymar

La suite après cette publicité

L’annonce de la blessure de Neymar, une nouvelle fois absent dans un match à enjeu en Ligue des Champions, a fait beaucoup réagir. Entre ceux qui estiment que le Brésilien est trop souvent la cible d’attaque sur le terrain et ceux qui pensent que son hygiène de vie laisse à désirer, les débats ont été animés.

Dans son émission sur les antennes d’RMC, Jerome Rothen a ciblé comme seul fautif de sa situation le Brésilien. « Bien sûr qu'il est responsable. Il n'y a pas d'autre responsable que lui quand tu te blesses autant » a-t-il balancé avant d’expliquer que l’ancien joueur du Barça ne devait pas changer son style de jeu pour autant. « À 29 ans, il n’a pas besoin de se réinventer. C’est une référence mondiale, il doit continuer à faire ce qu’il fait. Il se nourrit du chambrage et de la provocation. (…) Je n’ai jamais vu Neymar sortir du terrain et dire que les coups qu’il avait pris étaient inacceptables. Il accepte tout ça et c’est pour ça que je ne veux pas qu’il change. »