AC Milan : Ruben Amorim ne veut pas commettre les erreurs de Manchester United

Cinquième de Serie A, l’AC Milan pointe à deux points des leaders. Le club rossonero est encore en rodage, mais semble progresser au fil des semaines. Ce dimanche, les Milanais se sont d’ailleurs imposés 3-0 contre Lecce. Pour Ruben Amorim, son traditionnel 3-4-2-1 s’est parfois transformé en 4-2-3-1 avec Mario Gila dans un poste de latéral. Le coach portugais a d’ailleurs confié vouloir avoir une équipe moins statique et plus dynamique et avec plus d’adaptabilité.

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«Je ne peux pas reproduire les erreurs de Manchester. Si nous n’avons pas les qualités requises pour jouer d’une certaine manière, nous devons nous adapter. Nous reviendrons peut-être à une construction à trois, mais nous verrons. Ici en Italie, les entraîneurs sont très bons, notamment pour le pressing individuel», a-t-il conclu au micro de DAZN.