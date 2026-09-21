Menu Rechercher
Commenter 3
Serie A

AC Milan : Ruben Amorim ne veut pas commettre les erreurs de Manchester United

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ruben Amorim @Maxppp
Milan 3-0 Lecce

Cinquième de Serie A, l’AC Milan pointe à deux points des leaders. Le club rossonero est encore en rodage, mais semble progresser au fil des semaines. Ce dimanche, les Milanais se sont d’ailleurs imposés 3-0 contre Lecce. Pour Ruben Amorim, son traditionnel 3-4-2-1 s’est parfois transformé en 4-2-3-1 avec Mario Gila dans un poste de latéral. Le coach portugais a d’ailleurs confié vouloir avoir une équipe moins statique et plus dynamique et avec plus d’adaptabilité.

La suite après cette publicité

«Je ne peux pas reproduire les erreurs de Manchester. Si nous n’avons pas les qualités requises pour jouer d’une certaine manière, nous devons nous adapter. Nous reviendrons peut-être à une construction à trois, mais nous verrons. Ici en Italie, les entraîneurs sont très bons, notamment pour le pressing individuel», a-t-il conclu au micro de DAZN.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Rúben Amorim

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Rúben Amorim Rúben Amorim
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier