Medhi Benatia va devenir consultant à Canal+

Dans la foulée de l’arrivée de Walid Regragui, Canal+ va également accueillir Medhi Benatia. L’ancien directeur sportif de l’OM, qui avait déjà connu une expérience de consultant sur beIN Sports après sa retraite de joueur, va ainsi retrouver les plateaux de télévision, comme annoncé officiellement par la chaîne ce mercredi.

La suite après cette publicité

Medhi Benatia rejoint l’équipe de CANAL+ en tant que consultant 🤩



Bienvenue Medhi 🙏 pic.twitter.com/cBBFj50Vvo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 2, 2026

Une double arrivée qui permet à la chaîne cryptée de renforcer encore son contingent d’anciens internationaux marocains. Benatia apportera notamment son regard d’ancien défenseur et son expérience du très haut niveau, tandis que Regragui interviendra principalement sur les soirées européennes et la Premier League.