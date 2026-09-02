Menu Rechercher
Commenter 11

Medhi Benatia va devenir consultant à Canal+

Par Sebastien Denis - Valentin Feuillette
1 min.
Medhi Benatia, le dirigeant de l'OM @Maxppp

Dans la foulée de l’arrivée de Walid Regragui, Canal+ va également accueillir Medhi Benatia. L’ancien directeur sportif de l’OM, qui avait déjà connu une expérience de consultant sur beIN Sports après sa retraite de joueur, va ainsi retrouver les plateaux de télévision, comme annoncé officiellement par la chaîne ce mercredi.

La suite après cette publicité

Une double arrivée qui permet à la chaîne cryptée de renforcer encore son contingent d’anciens internationaux marocains. Benatia apportera notamment son regard d’ancien défenseur et son expérience du très haut niveau, tandis que Regragui interviendra principalement sur les soirées européennes et la Premier League.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Medhi Amine El Mouttaqi Benatia

En savoir plus sur

Medhi Amine El Mouttaqi Benatia Medhi Amine El Mouttaqi Benatia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier