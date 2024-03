FC Barcelone : Xavi a déjà son plan pour faire tomber le PSG

Le FC Barcelone s’en sort plutôt bien. Avant le tirage au sort des 1/4 de finales de l’UEFA Champions League à Nyon en Suisse, les pensionnaires du Camp Nou ne voulaient absolument pas croiser la route de Manchester City. Si jamais cela arrive, ce sera en finale. Pas avant. En effet, les Catalans, qui n’auraient pas été contre défier le Borussia Dortmund, affronteront le Paris Saint-Germain en avril prochain. Rapidement, la presse espagnole a indiqué que les troupes de Luis Enrique étaient favorites, elles qui comptent dans leurs rangs le futur Madrilène Kylian Mbappé et l’ancien Barcelonais Ousmane Dembélé.

La suite après cette publicité

Des blessés bientôt de retour

Malgré tout, les Blaugranas ne comptent pas se présenter en victimes face aux champions de France. Au contraire, ils ont des arguments à faire valoir, eux qui sont invaincus depuis 10 rencontres toutes compétitions confondues. Ils s’appuient notamment sur plusieurs talents qui peuvent faire mal comme l’a indiqué un journaliste d’El Chiringuito en début de semaine. «Tu (Mbappé) vas connaître Cubarsí. Nous devons dire à Cubarsí et aux jeunes qu’ils peuvent y arriver face à Mbappé ou qui que ce soit. (…) Quand Mbappé verra Cubarsí, Fermín, Héctor Fort, il dira : "je veux partir d’ici".»

À lire

Barça : la sanction de Xavi dévoilée

Le match est donc d’ores et déjà lancé de l’autre côté des Pyrénées. En première ligne, Xavi prépare d’ailleurs ce double rendez-vous face au PSG. AS explique que sa première préoccupation est de savoir quels joueurs il pourra récupérer parmi ceux qui sont à l’infirmerie. Le média ibérique explique que le staff médical blaugrana lui a indiqué que Ferran Torres (ischios) et Frenkie de Jong (entorse de la cheville droite) seraient rétablis et aptes. Idem pour João Cancelo et Andreas Christensen, qui étaient absents face à l’Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

Un onze se dessine déjà

En revanche, aucune certitude concernant la présence ou non de Pedri (cuisse droite). Le staff ne veut prendre aucun risque avec le milieu, qui enchaîne les séjours à l’infirmerie. Si jamais il est sur pied, il paraît malgré tout compliqué de le voir intégrer le onze de Xavi. L’Espagnol a déjà une idée de l’équipe qui débutera le 10 avril prochain face à Paris, si bien sûr les Culés sont épargnés par les blessures et le fameux virus FIFA. Sans surprise, Marc-André ter Stegen gardera les buts avec devant lui une défense composée de Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo et João Cancelo.

Pour remporter la bataille du milieu, Xavi risque d’aligner Christensen, pour apporter de la puissance et de la solidité. Il accompagnera Ilkay Gündogan et Frenkie de Jong. En attaque, Lamine Yamal et Robert Lewandowski sont sûrs de débuter. En revanche, Xavi hésite entre Raphinha ou Ferran Torres, qui va revenir de blessure. Le Brésilien semble avoir l’avantage mais son coach n’a pas encore tranché dans un sens comme dans l’autre. Le coach du Barça espère remporter la manche à Paris avec cette équipe mêlant jeunesse et expérience. Mais ses plans pourraient encore changer d’ici trois semaines…